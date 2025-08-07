Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Cavalieri: “Il contratto di Vlahovic? Una difficoltà”

Per l'attacco del Milan uno dei nomi caldi da tempo sul calciomercato è quello di Dusan Vlahovic. Ecco il pensiero di Tiberio Cavalieri
Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. Dopo Ricci, Modric, Terracciano ed Estupiñán, è arrivato a Milano anche Ardon Jashari, al termine di una trattativa estenuante con il Bruges. Ora sono due i tasselli mancanti nell'organico di Max Allegri: un terzino destro e una punta.

Se per il primo la trattativa pare in dirittura d'arrivo - Athekame dello Young Boys è vicino -, per il secondo ci vorrà tempo. La sensazione è che il centravanti non arriverà prima di metà/fine agosto. In quel periodo i prezzi potrebbero abbassarsi e il direttore sportivo Igli Tare potrebbe affondare il colpo.

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Dusan Vlahovic. Della sua situazione ha parlato Tiberio Cavalieri - operatore di mercato - a Radio Sportiva. Ha detto: "Non si spiega come possa aver potuto ottenere un contratto da 12 milioni netti l'anno. Adesso questo contratto è diventato un po' un capestro per la Juve e una difficoltà per il giocatore, perché trovare una società che ti riconosce quello stipendio non è facile. Situazione abnorme, partita dalla valutazione esagerata nei compensi del giocatore".

Allargando lo sguardo al calciomercato di tutte le squadre di Serie A, ha dichiarato: "Credo che sia già un po' tutto andato: il Napoli ha preso un grande giocatore, il Milan ha preso grandi giocatori, l'Inter si sta sistemando. Credo che debba fare qualcosa d'importante la Roma. Il grande colpo l'ha fatto il Como con Baturina".

