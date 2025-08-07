Calciomercato Milan, Cavalieri: “Il contratto di Vlahovic? Una difficoltà”

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Dusan Vlahovic. Della sua situazione ha parlato Tiberio Cavalieri - operatore di mercato - a Radio Sportiva. Ha detto: "Non si spiega come possa aver potuto ottenere un contratto da 12 milioni netti l'anno. Adesso questo contratto è diventato un po' un capestro per la Juve e una difficoltà per il giocatore, perché trovare una società che ti riconosce quello stipendio non è facile. Situazione abnorme, partita dalla valutazione esagerata nei compensi del giocatore".
Allargando lo sguardo al calciomercato di tutte le squadre di Serie A, ha dichiarato: "Credo che sia già un po' tutto andato: il Napoli ha preso un grande giocatore, il Milan ha preso grandi giocatori, l'Inter si sta sistemando. Credo che debba fare qualcosa d'importante la Roma. Il grande colpo l'ha fatto il Como con Baturina".
