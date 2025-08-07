Calciomercato Milan, Cavalieri: “Il contratto di Vlahovic? Una difficoltà”

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Dusan Vlahovic. Della sua situazione ha parlato Tiberio Cavalieri - operatore di mercato - a Radio Sportiva. Ha detto: "Non si spiega come possa aver potuto ottenere un contratto da 12 milioni netti l'anno. Adesso questo contratto è diventato un po' un capestro per la Juve e una difficoltà per il giocatore, perché trovare una società che ti riconosce quello stipendio non è facile. Situazione abnorme, partita dalla valutazione esagerata nei compensi del giocatore".