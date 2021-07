Calciomercato Milan – Bergomi su Jovic: “Mi aveva impressionato”

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della nazionale, ha parlato di Luka Jovic, attaccante serbo, obiettivo di calciomercato del Milan

Luka Jovic rimane un obiettivo di calciomercato del Milan. La trattativa con il Real Madrid resta in salita e i rossoneri hanno in testa sempre il nome di Olivier Giroud. A proposito dell'attaccante serbo ha parlato Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'.