Bologna, Di Vaio: “Arnautovic? Lo aveva chiesto anche il Milan”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto a 'Radio Sportiva' e, durante l'intervista, ha anche parlato di quanto accaduto, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, con Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco, classe 1989, come noto si è trasferito all'Inter, negli ultimi giorni della sessione trasferimenti, in prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni di euro complessivi.