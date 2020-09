Calciomercato Juventus – Braida: “Suárez vale Weah e Sheva. Su Pirlo …”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ariedo Braida, ex dirigente del Milan ed ex direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Queste le dichiarazioni più interessanti di Braida.

Braida sulla permanenza di Lionel Messi al Barcellona

“Ho sempre detto che Messi sarebbe messo al Barcellona. E così è stato. Avevo questa sensazione”.

Braida sulle capacità di Luís Suárez, nel mirino della Juventus

“A parte Marco van Basten, che è fuori categoria, lo metterei con i migliori. Penso a George Weah ed Andriy Shevchenko. Per Suárez parlano i numeri. E per un bomber sono tutto tranne che un dettaglio. Detto questo, i paragoni sono sempre complicati, soprattutto tra epoche diverse”.

Su Andrea Pirlo, giocatore del suo Milan, ora tecnico della Juventus

“Era già un allenatore in campo. Quando da giocatore sei stato uno straordinario regista come Andrea, sicuramente parti avvantaggiato come tecnico. Qualche errore potrà anche farlo, è umano, ma è portato per quel ruolo. È un ragazzo sveglio, intelligente. Poi, ovvio, non sono un mago e non posso prevedere come andrà. Di sicuro il Milan è sempre stato una scuola di allenatori: oltre a Pirlo, penso a Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Filippo Inzaghi, Shevchenko, Cristian Brocchi”.

