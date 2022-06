Calciomercato Inter – Marotta: “Lautaro indispensabile. Ma Skriniar …”

Giuseppe Marotta ha rilasciato qualche dichiarazione a Rai Radio 1 sul calciomercato dell' Inter . In primis l'amministratore delegato dei nerazzurri si è concentrato sulla questione cessione, con Skriniar che sembra sempre più l'indiziato principale per lasciare Appiano Gentile.

"Dobbiamo chiudere in attivo la campagna acquisti, ma abbiamo tutte le intenzioni di mantenere un'ossatura forte e competitiva. Riteniamo che Lautaro sia indispensabile per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Skriniar? È più difficile sostituire un attaccante rispetto ad un difensore. La difesa è sicuramente il reparto in cui saremo costretti ad agire. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tutte le squadre di vertice e sul quale riponiamo le nostre attenzioni".