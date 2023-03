Inter? No, grazie! Kessié: “Mi vedo qui al Barcellona per tanti anni”

Franck Kessié, centrocampista del Barcellona ed ex Milan, ha allontanato i 'rumors' che lo vedevano già all'Inter nella prossima stagione

Franck Kessié, centrocampista del Barcellona e per cinque stagioni, dal 2017 al 2022, in Italia con la maglia del Milan, ha allontanato tutti i 'rumors' di calciomercato che, di recente, lo volevano di ritorno a Milano la prossima estate. Stavolta, però, per vestire la maglia dell'Inter.