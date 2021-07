Calabria: “Serie A, si alza il livello: mi aspetto più equilibrio”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha detto la sua opinione sul campionato di Serie A che comincerà tra meno di un mese. Le sue parole

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni in merito la possibilità che Milan ed Atalanta possano essere avvantaggiate in campionato visto che non hanno cambiato tecnico rispetto la scorsa stagione.