Calabria: “Obiettivo in Champions? Riportare il Milan ai suoi livelli”

Davide Calabria, terzino del Milan, si prepara a giocare per la prima volta la Champions League con la maglia dei rossoneri

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sul perché Gianluigi Donnarumma sia andato al PSG a parametro zero in quest'estate di calciomercato: «Forse perché è andato in un altro top club come il PSG. Loro sono più avanti come livello perché giocano in Champions da diverse stagioni e lottano per vincerla. Noi invece torniamo quest’anno nell’Europa che conta e l’obiettivo è riportare la società ai livelli che le competono visto il suo passato». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>