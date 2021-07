Calabria: “Mi dispiace non vedere più Donnarumma a Milanello”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha definito una "scelta rispettabile" il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG a costo zero

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sull'addio di Gianluigi Donnarumma a parametro zero ai rossoneri per il PSG: «Quando prendi una decisione del genere è perché credi che sia il meglio per il tuo percorso di crescita. E’ una scelta rispettabile. Ognuno vuole il meglio per se stesso e se lo lui lo avrà, sarò contento. Certo, mi dispiace non vederlo più a Milanello». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>