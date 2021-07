Calabria: “Inter favorita per lo Scudetto. Subito dietro la Juventus”

Davide Calabria, terzino del Milan, vede l'Inter di Simone Inzaghi quale 'favorita d'obbligo' per il titolo di Campione anche per il 2022

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sul campionato di Serie A 2021-2022: «L’Inter è un passo avanti a tutte perché è campione d’Italia e dunque favorita d’obbligo. Subito dietro metto la Juventus di Massimiliano Allegri che, come organico e monte ingaggi, non teme confronti». Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.