Calabria: “Maldini idolo, Kakà leggenda. Il mio rapporto con Suso e Pioli”

NEWS MILAN – Davide Calabria tra passato e presente. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate su Instagram, sugli idoli del passato, lo spogliatoio del Milan e su Stefano Pioli.

I ricordi da tifoso del Milan: “Sicuramente da tifoso la finale di Atene del 2007 con il Liverpool perchè non capita spesso di affrontare uno stesso avversario due anni dopo e poi vincere la Champions. Da giocatore ce ne sono tante, sicuramente quella dell’esordio e quella del primo gol”.

Gli idoli del passato rossonero e attuali: “Maldini è sempre stato uno dei miei idoli rossoneri, così come Kakà che è stato una leggenda rossonera. A me piace tantissimo Messi, so che è praticamente impossibile ma si spera sempre di giocare con un campione come lui”.

Con quale compagno attuale al Milan va più d’accordo: “È da tanti anni che sono in squadra con Gigio (Donnarumma, ndr), dato che eravamo nel settore giovanile insieme, ma anche con Antonio e tutti gli altri compagni. Siamo molto uniti come gruppo, ci si vede anche fuori dal campo. Anche con Cutrone e Locatelli andavamo in vacanza insieme”.

Sul rapporto con Jesus Suso: “Andavo molto d’accordo con lui ed essendo sulla mia fascia spesso parlavamo di disposizioni tattiche. L’ho sentito qualche giorno fa, ora anche lui è in quarantena ma sta bene.”

Il rapporto con Stefano Pioli: “Mi trovo bene, ci ha aiutato a superare un momento negativo da cui arrivavamo. Ci siamo stabilizzati e speriamo di finire il campionato alla grande se si dovesse riprendere”.

Ma Calabria ha trattato numerosi argomenti, parlando soprattutto dei compagni attuali Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez: ecco le sue dichiarazioni complete >>>

