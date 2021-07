Calabria: “Calhanoglu? No comment. Darò tutto per batterlo nel derby”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato dell'addio ai rossoneri di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sull'addio di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all'Inter: «Anche in questo caso non so le dinamiche della trattativa e non mi piace commentare le scelte degli altri. Se lo riteneva giusto, ha fatto bene ad andare all’Inter. Gli auguro il meglio e sarò contento di rivederlo al derby, ma state certi che darò tutto per batterlo». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>