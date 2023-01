Buriani: “Se il Milan punta su Zaniolo è perché ha ponderato la scelta”

Milan, le parole di Ruben Buriani su Nicolò Zaniolo

“È stato sfortunato nell’incappare in quegli infortuni consecutivi. Quando in una società non si sta più bene è giusto andare a trovare più stimoli in altre piazze. Se il Milan punterà Zaniolo sarà perché avrà ponderato bene la scelta. Per capire tutti i problemi che hanno caratterizzato il giocatore in questi anni bisognerebbe aver visto tutte le situazioni sul campo”. Milan, l'idea sull'arrivo di Allan Saint-Maximin >>>