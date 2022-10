Buffon: “Serie A campionato bellissimo. C’è la conferma di un grande Milan”

1 di 1

LE PAROLE DI BUFFON

Gianluigi Buffon | News (Getty Images)

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato del campionato di Serie A, ma anche della Nazionale. Queste le dichiarazioni rilasciate al Salone d'Onore del Coni durante la cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici e riportate dall'ANSA.

"E' un campionato bellissimo, in modo meritato e prepotente si stanno imponendo due realtà come Atalanta e Napoli, poi c'è la conferma di un grande Milan. Qualche difficoltà la sta avendo la Juve, ma come dice Allegri molto dipende dalle essenze importanti. Meglio aspettare che si giochino le altre partite e credo che il mister riuscirà a trovare il bandolo della matassa. I ragazzi si toglieranno le soddisfazioni che si meritano":

Su Dybala: "A Paulo posso solo fare un grande complimento per quello che sta facendo. Sulle sue qualità nessuno ha dubbi, sono sicuro che avesse bisogno di una sfida e ha scelto con la Roma la più bella. È felicissimo per quello che sta dando e sta ricevendo, ora speriamo possa riprendersi per il Mondiale".

Sulla Nazionale: "Da italiano e da tifoso fa male non vederla al Mondiale. Sorteggio? Passanoo in due e sicuramente è più abbordabile, ma comunque un girone da rispettare".

Su Donnarumma: "L'Italia è in mani buonissime. Credo sia il miglior portiere che potesse arrivare dopo di me".