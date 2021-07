Buffon incorona Donnarumma: “E’ da Pallone d’Oro, ci deve puntare”

Gianluigi Buffon ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan può davvero puntare al Pallone d'Oro? Questa la risposta

Gianluigi Buffon ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan può davvero puntare al Pallone d'Oro? Questa la risposta ai microfoni di 'Sky Sport': "Secondo me può essere sicuramente da Pallone d'Oro. Per le qualità che ha e per quello che ha fatto vedere, Gigione deve puntare al Pallone d'Oro. Stai parlando con uno al quale a 18 anni avevano detto: 'Si dice che potresti essere il secondo portiere più forte della storia dopo Yashin'. Io avevo risposto: 'Ma perché il secondo dopo Yashin? Chi ha detto che non posso essere il più forte?'. Quando sei giovane l'obiettivo deve essere quello di non accontentarsi e puntare sempre al massimo. Gigio deve fare sicuramente questo".