Buffon: “Consigli di altri? Avrei rinunciato a scudetti e finali di Champions”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato della scelta di trasferirsi al Psg e dei consigli non ascoltati di chi gli consigliava di smettere

Su chi gli aveva detto di smettere ad alti livelli: "Se avessi seguito il volere degli altri, avrei rinunciato a cinque Scudetti, due finali di Champions League, due titoli di miglior portiere del mondo, a 37 e 39 anni, a mille emozioni e a non so quanti soldi. La mia vita non può essere condizionata dalla volatilità degli altri. Il tifoso ti ama, ma se non fermi più i tiri, non ti ama più. La partita per un calciatore è come il palcoscenico per un attore, e vedo che sto ancora andando bene".