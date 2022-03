Bucciantini: “Il Milan è lontano da vittimismi, questa è la sua forza”

L'opinionista Marco Bucciantini ha elogiato lo spirito di squadra del Milan e la forza di non farsi assalire da inutili vittimismi

L'opinionista Marco Bucciantini ha elogiato lo spirito di squadra del Milan e la forza di non farsi assalire da inutili vittimismi. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': “Il Milan si è abituato a dare il massimo, a soffrire, a esaltarsi e difendere insieme. Questa squadra fa quello che può ma lo fa tutto, è questa la differenza rispetto alle altre. Il Diavolo è una delle squadre che nelle ultime dieci partite ha fatto più punti di tutti. In un campionato di atti mancati e vittimismi improduttivi il Milan è lontano da queste cose, è questa la sua forza. Hanno lavorato per proteggere questa cosa”. Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.