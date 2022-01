Bucciantini: “La fascia sinistra del Milan è una delle più forti in Europa”

Il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato della fascia sinistra del Milan come una tra le più forti in Europa. Le dichiarazioni

Il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato della fascia sinistra del Milan come una tra le più forti in Europa. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera': "Secondo me il Milan è una squadra costruita bene che dentro un'idea complessiva, partita dall'allenatore, è riuscita a migliorare i propri giocatori. La serenità di Ibra che mostra verso i compagni ora si è trasformata di più in un'arroganza recitata. Arrivato a Milano ha capito di dover far crescere la squadra, ora serve altro per vincere il campionato. La fascia sinistra del Milan, pur considerando l'età, probabilmente è una tra le più forti in Europa. Ora che è stata cresciuta e che puoi vederla andare insieme, penso che anche secondo i tifosi sia una cosa da difendere. A mio avviso potrebbe difendere la fascia più forte del calcio europeo. A sinistra comunque ci gioca sempre un centrocampista di livello. Kessiè è decisivo come rinnovo e mi sembra che non ci sia stato quello strappo irrimediabile. Io vorrei essere fiducioso perché sembra un giocatore che sta bene nel gruppo. È arrivato con il Milan a un certo livello ed è cresciuto con lui. Ha capito che è più bello arrivare al vertice vivendo e aiutando direttamente all'interno dell'avventura. Per me sono tutti rinnovi importanti".