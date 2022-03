Bucchioni: “Donnarumma? Doveva crescere rimanendo al Milan”

Il giornalista Enzo Bucchioni non ha nessun dubbio su Gianluigi Donnarumma: doveva rimanere al Milan per continuare a crescere

Gianluigi Donnarumma e una scelta che, con il senno di poi, non si è rivelata esattamente azzeccata. Il Milan è andato avanti a gonfie vele, trovando un più che degno sostituto come Mike Maignan, il classe 1999 ha incontrato enormi difficoltà. Il dualismo con Keylor Navas al Psg non ha sortito l'effetto desiderato e le conseguenze si sono viste anche in nazionale. Che Donnarumma sia uno dei portieri migliori in circolazione è indubbio, ma la sua giovane età suggerisce che il suo percorso di maturazione non è ancora terminato. Per questo motivo, secondo il giornalista Enzo Bucchioni, rimanere in rossonero era la scelta migliore per lui. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.