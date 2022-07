Brugge, Mignolet: “Lang e De Ketelaere? I giocatori vanno e vengono”

Simon Mignolet , portiere del Club Brugge , ha parlato dei suoi due compagni Noa Lang e Charles De Ketelaere , entrambi nel mirino del Milan . La squadra belga si trova in Olanda per prepararsi alla nuova stagione. Presenti anche gli oggetti del desiderio del Diavolo, anche se sembrano esserci buone possibilità che entrambi partano in questa sessione di calciomercato .

Simon Mignolet, ex portiere anche del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'VTM Nieuws': "Giocatori e allenatori vanno e vengono. Nel frattempo ci siamo abituati. Sono anche convinto che ci sia sufficiente continuità nel gruppo per riuscire ad assorbire tutto. Lang e De Ketelaere in odore di trasferimento? In realtà, ne parliamo molto poco. Anche se si scherza quando li vediamo arrivare ogni mattina. In caso di cessioni i dirigenti sapranno come intervenire". Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni