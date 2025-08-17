Brocchi sulla Serie A: “In prima fila Inter e Napoli, appena dietro il Milan”

Manca meno di una settimana all'inizio della Serie A 2025/26 . Come accade ogni anno, è tempo di previsioni. In questo periodo, diversi opinionisti dicono la propria in merito alle favorite per lo scudetto e ai piazzamenti nelle zone alte della classifica. Tra questi, Cristian Brocchi ha parlato del prossimo campionato in un'intervista a Radio Serie A. Di seguito, si riportano le opinioni del nuovo direttore generale della Zeta Milano e della Zeta Napoli. In passato, è stato calciatore e ha militato nella Lazio e nel Milan .

Brocchi fa la griglia di partenza della Serie A

Sfruttando un'immagine motociclistica, anche Brocchi ha comunicato la sua personale griglia alla partenza del prossimo campionato: "Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Gasperini e Juric avranno bisogno di un po’ di tempo per capire l’ambiente ed entrare nella testa dei giocatori, la Juve è un po’ più avvantaggiata perché Tudor già conosce benissimo la piazza e alla fine dello scorso campionato l’ha vissuta anche da allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio".