Brocchi sulla Serie A: “In prima fila Inter e Napoli, appena dietro il Milan”

Ha poi parlato anche della Fiorentina. Sulla panchina della Viola è tornato Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, reduce dall'esperienza all'Al-Nassr: "La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene".
Infine, si è dichiarato curioso rispetto al Bologna e all'avvento di Gasperini sulla panchina della Roma: "Poi sono curioso di vedere il Bologna: tutti dicevano che lo scorso anno sarebbe stato difficile dopo l’addio di Thiago Motta e invece Italiano e i suoi hanno alzato ulteriormente la qualità. Lo status dei rossoblù è cresciuto ed ora la squadra dovrà essere brava a gestire una pressione diversa rispetto allo scorso anno. Ormai far bene non è più qualcosa di eccezionale, è diventata la normalità e in questo dovranno confermarsi. Infine occhio alla Roma: a Bergamo Gasp ha fatto un lavoro meraviglioso, ora voglio vederlo lontano da ‘casa’ in una piazza particolare. Se gli gira bene ci sarà da divertirsi".
