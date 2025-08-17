Pianeta Milan
Brocchi sulla Serie A: “In prima fila Inter e Napoli, appena dietro il Milan”

Cristian Brocchi ha fatto le sue previsioni in vista del prossimo campionato a Radio Serie A. Ha anche parlato dell'ex Milan Pioli
Manca meno di una settimana all'inizio della Serie A 2025/26. Come accade ogni anno, è tempo di previsioni. In questo periodo, diversi opinionisti dicono la propria in merito alle favorite per lo scudetto e ai piazzamenti nelle zone alte della classifica. Tra questi, Cristian Brocchi ha parlato del prossimo campionato in un'intervista a Radio Serie A. Di seguito, si riportano le opinioni del nuovo direttore generale della Zeta Milano e della Zeta Napoli. In passato, è stato calciatore e ha militato nella Lazio e nel Milan.

Brocchi fa la griglia di partenza della Serie A

Sfruttando un'immagine motociclistica, anche Brocchi ha comunicato la sua personale griglia alla partenza del prossimo campionato: "Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Gasperini e Juric avranno bisogno di un po’ di tempo per capire l’ambiente ed entrare nella testa dei giocatori, la Juve è un po’ più avvantaggiata perché Tudor già conosce benissimo la piazza e alla fine dello scorso campionato l’ha vissuta anche da allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio".

Ha poi parlato anche della Fiorentina. Sulla panchina della Viola è tornato Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, reduce dall'esperienza all'Al-Nassr: "La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene".

Infine, si è dichiarato curioso rispetto al Bologna e all'avvento di Gasperini sulla panchina della Roma: "Poi sono curioso di vedere il Bologna: tutti dicevano che lo scorso anno sarebbe stato difficile dopo l’addio di Thiago Motta e invece Italiano e i suoi hanno alzato ulteriormente la qualità. Lo status dei rossoblù è cresciuto ed ora la squadra dovrà essere brava a gestire una pressione diversa rispetto allo scorso anno. Ormai far bene non è più qualcosa di eccezionale, è diventata la normalità e in questo dovranno confermarsi. Infine occhio alla Roma: a Bergamo Gasp ha fatto un lavoro meraviglioso, ora voglio vederlo lontano da ‘casa’ in una piazza particolare. Se gli gira bene ci sarà da divertirsi".

