Brocchi: “Kakà al Monza? Sarebbe stato bello. Quando arrivò al Milan…”

ULTIME NEWS MILAN – Cristian Brocchi, intervenuto in una diretta Instagram di Nicolò Schira, ha parlato del mancato approdo di Kakà al Monza e di come stupì tutti al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Sarebbe stato bello averlo al Monza. Allenarlo? I campioni come lui non hanno troppo bisogno di essere guidati. Ti diverti ad allenarlo per ammirare le giocate che fa. Un ragazzo meraviglioso. Ricordo ancora il suo primo allenamento a Milanello: dopo 10 minuti ci guardammo tutti strabiliati. Eravamo tutti a bocca aperta: un fenomeno!“. Per vedere l’intervista integrale dell’ex centrocampista del Milan, continua a leggere >>>

