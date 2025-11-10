La Serie A si ferma per due settimane. Dopo l'ultimo impegno con il Parma, pareggiato per 2-2, alcuni rossoneri partiranno per le Nazionali, mentre altri rimarranno a Milanello a lavorare, in vista anche di un grandissimo big match: il 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan. Durante l'ultima puntata di Fuoriclasse, format creato da DAZN, l'ex giocatore e del Milan, Cristian Brocchi ha voluto spendere alcune parole sulla situazione attuale del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Brocchi: “Al Milan mancha l’ultimo step mentale per diventare una squadra forte”
Milan, le parole di Brocchi—
Brocchi sul momento del Milan: "Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte: Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso. Quest’anno il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme ma ancora non è maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento."
