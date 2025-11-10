Pianeta Milan
Brocchi: “Al Milan mancha l’ultimo step mentale per diventare una squadra forte”

Durante l'ultima puntata di Fuoriclasse, l'ex giocatore del Milan, Cristian Brocchi, ha parlato della situazione attuale del Milan di Allegri
La Serie A si ferma per due settimane. Dopo l'ultimo impegno con il Parma, pareggiato per 2-2, alcuni rossoneri partiranno per le Nazionali, mentre altri rimarranno a Milanello a lavorare, in vista anche di un grandissimo big match: il 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan. Durante l'ultima puntata di Fuoriclasse, format creato da DAZN, l'ex giocatore e del Milan, Cristian Brocchi ha voluto spendere alcune parole sulla situazione attuale del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Brocchi

Brocchi sul momento del Milan: "Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte: Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto  nella fase di non possesso. Quest’anno il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme ma ancora non è maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento."

 

