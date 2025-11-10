Brocchi sul momento del Milan: "Secondo me quello mentale è l’ultimo step che manca al Milan per diventare una squadra forte: Allegri ha già creato una compattezza che l’anno scorso non aveva, perché era una squadra che lasciava tanti spazi e che faticava tanto soprattutto nella fase di non possesso. Quest’anno il gruppo è diverso, lavora e combatte insieme ma ancora non è maturo al punto giusto per saper contenere i momenti della gara in cui gli avversari prendono il sopravvento."