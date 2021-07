Brescianini: “A Monza grazie a Galliani. Vogliamo il Trofeo Berlusconi”

Marco Brescianini, trasferitosi in prestito dal Milan al Monza, ha parlato della trattativa di mercato e svelato qualche retroscena curioso

Brescianini sul suo arrivo al Monza : "In realtà la trattativa è stata molto veloce, perché il dottor Adriano Galliani ha fatto sapere al mio procuratore che voleva puntare su di me e non ci ho pensato nemmeno un secondo a dire di sì e abbiamo trovato subito l’accordo. Il primo impatto direi ottimo: sono venuto dal Milan e devo dire che grandi differenze non ne ho trovate, anzi sono stato molto soddisfatto dell’accoglienza della squadra, delle strutture e devo dire che abbiamo tutto per far bene".

Brescianini sul fatto di essere paragonato a Davide Frattesi: "Beh, fa molto piacere che il dottor Galliani spenda queste belle parole per me, io cercherò di dare il massimo. Ovviamente è uno stimolo per me perché voglio far bene e mettermi in mostra e cercherò di mettere in difficoltà il mister nelle scelte, sperando di fare più presenze possibili e farle di qualità’