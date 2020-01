Brescia-Milan, Tonali al 45′: “Ci crediamo, nessuno ci ha messo mai sotto”

NEWS BRESCIA – Sandro Tonali, centrocampista delle ‘Rondinelle‘, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’intervallo di Brescia-Milan. Queste le dichiarazioni di Tonali: “Sì, ci crediamo, come abbiamo fatto dai giorni scorsi a tutta la settimana. In questo campionato ce la siamo giocata sempre con tutti, nessuno ci ha mai messo sotto. Dobbiamo continuare a giocare come il primo tempo ed a dare il massimo”. Per seguire il secondo tempo della sfida tra le ‘Rondinelle‘ di Eugenio Corini ed i rossoneri di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

