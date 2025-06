Branchini, ag. Allegri: “Milan, ecco in cosa bisogna cambiare”

In una recente intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 si è espresso Giovanni Branchini, attuale agente di Max Allegri. Tra le diverse cose di cui ha parlato, Branchini ha sottolineato un passaggio importante sul ritorno in rossonero del suo assistito. Queste le sue parole: "Mi auguro che la società abbia fatto questa scelta sapendo che, oltre a cambiare qualche pedina, bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell'ambiente".

Il riferimento sembra essere prima alle probabili partenze di quest'estate (pensiamo a Reijnders in primis questa settimana, in trattativa col Manchester City). Branchini poi parla di "approcci" verso i calciatori, forse in riferimento al rapporto complicato che c'è stato, ad esempio, tra Theo e Leao negli ultimi mesi con in panchina Fonseca e poi Conceicao. Invece, "l'ambiente" potrebbe essere un riferimento al clima teso tra la tifoseria rossonera e la società di RedBird, come testimoniano le ultime contestazioni da parte della Curva Sud.