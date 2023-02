Brambati: “Dominio Napoli? Colpa anche di Milan, Juventus e Inter”

"Il primo tackle è sul caso Barcellona. Mi piacerebbe che si facesse chiarezza, perché questa insieme al Real Madrid sono le squadre che trainano il calcio in tutto il mondo. E' una cosa che fa male al calcio se fosse confermata. Sono legato al calcio di un tempo, sono cose che fanno rabbrividire. Il secondo tackle è sulle squadre che seguono il Napoli in classifica. E' vero che sta facendo qualcosa di veramente straordinario, ma credo che possa anche inciampare in qualche partita, sarebbe umano. Ma il disumano che sta facendo è anche dovuto alla complicità di chi la segue, ossia Juventus, Milan e Inter. Tutte meritano una tirata d'orecchie. La Juve ha fatto una campagna acquisti sontuosa, soprattutto in estate ma ci metto anche Vlahovic a gennaio. Ha fatto una buona prima parte di girone d'andata pessimo, invece aveva tutti gli ingredienti per fare bene. Il Milan fino al pre-Mondiale era a -5 e oggi è a -18. Qualche colpa deve esserci. L'Inter era andato a -8 con la vittoria sul Napoli, oggi è a -15. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario ma questi punti sono frutto anche degli errori altrui". Mercato Milan: via Rebic? L'ultima idea dei rossoneri >>>