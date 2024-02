Milan, Brambati critica Pioli

"Il Milan ha la colpa di essere troppo lontana dall'Inter. Al netto che l'Inter sta facendo un campionato straordinario, ma fino a poco tempo fa Pioli parlava di Scudetto ma Pioli ora ci deve spiegare perché è così lontano dall'Inter. Lo scorso anno si erano trincerati dietro l'anno straordinario del Napoli e quest'anno si dice la stessa cosa dell'Inter. Ha speso tante sul mercato e perchè non si può competere per lo Scudetto? Non sei mai stato all'interno della lotta Scudetto, paradossalmente c'è stata più la Juve fino a un mese fa. E di Scudetto ne ha parlato all'inizio e anche poco tempo fa. Invece di spiegarci perché il rigore non c'è ci spieghi questo. E tiro le orecchie ai giornalisti. Non c'è nessuno che gli ha chiesto questo in conferenza stampa".