Brambati: “Mercato? Il Milan non deve fare tanto, è Campione d’Italia”

Il procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato dei movimenti del Milan sul calciomercato. Si sta parlando molto di immobilismo, ma manca ancora un mese e mezzo alla fine della sessione estive. Inoltre Brambati sottolinea come i rossoneri non debbano fare tanto: non bisogna dimenticarsi che la squadra di Stefano Pioli è Campione d'Italia in carica. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Il mercato finisce a fine agosto, c'è ancora tempo. I tifosi sono una cosa, le società ragionano in un altro modo. Non è detto che chi è dietro si rimetta a posto. Non credo che il Milan debba fare tanto. Kjaer, se sta bene, c'è solo bisogno di un rincalzo dietro. E non dimentichiamoci che il Milan è campione d'Italia". Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?