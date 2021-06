Brambati, il retroscena: “Locatelli? Gattuso non contento di lui al Milan”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di un Gennaro Gattuso stizzito nei confronti di Manuel Locatelli ai tempi del Milan

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di un Gennaro Gattuso stizzito nei confronti di Manuel Locatelli ai tempi del Milan. Ecco il retroscena raccontato ai microfoni di 'TMW Radio': "Ho sempre detto che secondo me erano più pronti Zaniolo e Chiesa. Locatelli sta crescendo tantissimo ma ha giocato al Sassuolo comunque, che non ha le pressioni di una big. E neanche questa Italia ha le pressioni che possono avere Inter e Juve. Ha fatto due buone gare contro Turchia e Svizzera, ha grandi capacità ma ci andrei ancora con i piedi di piombo. Ai tempi mi dissero che Gattuso al Milan era stizzito di come si comportava negli allenamenti. De Zerbi però ti insegna a giocare e lo ha fatto con Locatelli". Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti