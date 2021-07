Brambati: “Donnarumma al PSG? Il Milan ha più storia dei francesi”

Massimo Brambati parla del trasferimento di Gigio Donnarumma al PSG: "Capisco la sua scelta, i francesi hanno meno storia ma più ambizione"

Ecco il pensiero di Brambati su Donnarumma al PSG : "Il Milan offriva meno soldi rispetto al Psg, che continua a prendere grandi giocatori per arrivare a vincere la Champions. Come ambizione è maggiore rispetto al Milan, che però ha più storia. Donnarumma ha fatto una scelta che approvo. Sono stati sbagliati i tempi di approccio sul rinnovo di contratto. E l'errore lo ha fatto anche la Juventus, che poteva provarci".

Brambati non è d'accordo sulla meccanica playoff-playout di cui si sta parlando per rinnovare la Serie A: "Non mi piacerebbe un campionato così. Abbiamo visto anche nelle categorie inferiori delle sorprese, con squadre che hanno dominato e poi fuori battute da squadre inferiori. Non mi piace anche il calendario asimmetrico".Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>