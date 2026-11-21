Il ritorno in campo di Ronaldinho ha attirato l’attenzione di tutto il mondo sul match di Serie C tra Ravenna e Forlì. A raccontare le sensazioni vissute durante l’evento è stato Ariedo Braida, vice presidente del club romagnolo ed ex dirigente del Milan, intervenuto a margine dell'evento 'Serie C Next Stop' a Milano.

Braida: "Ronaldinho è l'essenza del calcio"

"Per chi ama il calcio è stata una grande emozione, Ronaldinho è l’essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui, ti trasmette la gioia di vivere e di fare calcio, è un bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita. Per noi è stata un’emozione, un piacere e un onore. Per un giorno abbiamo catalizzato l’attenzione di tutti i mass media del mondo".

L'esordio contro il Forlì

Per, avereall'interno del progetto giallorosso è stato motivo di grande orgoglio. Il dirigente conosce bene il brasiliano, avendolo incrociato anche durante la sua lunga esperienza al, ma questa volta ha potuto vivere da vicino una giornata speciale per tutta la città.Domenica 15 novembreè tornato a disputare una partita ufficiale dopo oltre undici anni dall'ultima apparizione. Il brasiliano è partito titolare nel derby contro il Forlì, indossando la magliae giocando tutto il. Al termine dei 45 minuti, il pubblico dello stadio 'Bruno Benelli' gli ha riservato una lunga, accompagnata dagli inchini del giocatore verso i tifosi.

Il Ravenna ha chiuso la partita sul 2-0 grazie alla rete di Simone Rabbi nella ripresa. Un successo importante per la squadra di Andrea Mandorlini, in una giornata che inevitabilmente verrà ricordata soprattutto per il ritorno del fuoriclasse brasiliano.

Il Ravenna al centro dell'attenzione mondiale

L'operazione ha prodotto un ritorno d'immagine significativo per il club di Ignazio Cipriani. Il 'Benelli' ha accoltoe la presenza diha portato il: dalla ‘BBC’ al ‘New York Times’. Un risultato cheha voluto sottolineare, riconoscendo il valore di un'iniziativa capace di coinvolgere un pubblico ben più ampio di quello abituale della Serie C. Resta da capire se il brasiliano tornerà a indossare la maglia giallorossa. Al termine della partita aveva lasciato aperta questa possibilità:, ha dichiarato il 'Gaucho' al termine del 1° tempo.