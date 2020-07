Braida: “Un mio ritorno al Milan? Ecco come stanno le cose”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ariedo Braida, nell’intervista rilasciata a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha parlato delle voci che vorrebbero un suo ritorno in rossonero: “Un mio ritorno al Milan? Non mi piace parlare del passato, ma il Milan è il Milan. Ho letto sui giornali di un mio presunto ritorno, ma al momento non ci sono ragioni verosimili affinché io possa tornare”.

Sul Milan attuale: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle. Non puoi cambiare sempre, nel calcio ci sta sfiorare e non centrare gli obiettivi, bisogna avere coraggio. Se non si progetta presto, è un continuo ripartire e non si arriva mai a nulla: c’è bisogno di un’idea da portare avanti. La società è fondamentale, se comincia a dubitare, si amplificano i dubbi e non si raggiungono risultati importanti”.

Su Thiago Silva: “Conobbi Thiago Silva in Brasile, quando l’ho visto giocare, alla fine del primo tempo ho potuto intuire che lui a mio avviso era un grande giocatore”.

Sulla Champions League: "Vincitore della Champions? Non faccio l'indovino, chi vivrà vedra. City, Barcellona e Juve favorite".