Braida: “Gattuso e Inzaghi allenatori mi ricordano Capello e Allegri”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ariedo Braida, ex dirigente per molti anni del Milan targato Silvio Berlusconi, ha parlato al quotidiano Il Mattino della sfida fra Benevento e Napoli che ha visto protagonisti due grandi ex calciatori rossoneri: Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi.

Braida ha detto: “In entrambi c’è qualcosa di Carlo Ancelotti. In Inzaghi rivedo anche il modus operandi di Massimiliano Allegri, in Gattuso ho la sensazione che ci sia lo spirito di Fabio Capello in panchina. Auguro a entrambi di fare un’ottima carriera da allenatori”.

