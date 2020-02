Braida: “Donnarumma? Il Milan non può permettersi di perderlo”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida, ai microfoni di ‘TeleLombardia’, ha detto la sua sul futuro di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri devono tenerlo? Ecco la sua risposta: “Donnarumma è arrivato al Milan che era ancora un ragazzino, è sempre stato un predestinato. Sembra giochi da una vita e ha solo 21 anni. Non voglio insegnare niente a nessuno ma se il Milan vuole diventare grande deve partire da punti fermo e lui lo è. Ha grandi qualità e il Milan non può permettersi di perderlo. Vero è che ci sono anche aspetti economici e finanziari”. Per vedere l’intervista integrale di Ariedo Braida, continua a leggere >>>

