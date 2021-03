Brahim Díaz: “Un onore avere nello spogliatoio Ibrahimovic”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, esperto attaccante svedese del Diavolo

Brahim Díaz, attaccante in prestito dal Real Madrid al Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Marca' (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Il calciatore della Spagna Under 21, ha parlato in merito il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, che ha il doppio della sua età. Il nativo di Málaga ha sottolineato: "Il legame con Ibra è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore".