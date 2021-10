Brahim Diaz: “Noi siamo il Milan. L’obiettivo è lo Scudetto”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marca. Ecco le parole del calciatore spagnolo

Brahim Diaz , trequartista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marca. Ecco le parole di Brahim Diaz del Milan: "Sto facendo ciò che mi piace di più, giocare a calcio e divertirmi in campo. Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente stai meglio. Sto cercando di arrivare molto di più in area ed i gol ed assist stanno aumentando. Mi sento più a mio agio perchè vedo più spazi, giocare con entrambi i piedi mi permette di uscire bene da entrambi i lati. Mi piace avere la palla tra i piedi, puntare l’avversario e creare pericoli".

Sull'essere ambidestro: "Credo che sia una cosa innata, mi ricordo solo che a 4-5 anni mi piace avere la palla ai piedi e giocare da solo, avevo bisogno di una palla solo per me. Anche i miei genitori mi dicono che sia innata come cosa. Ricordo che da piccolo avevo un allenatore che ci faceva indossare due calzettoni, uno bianco che indicava il piede buono, ed uno nero, che indicava il piede debole. Quando diceva di giocare con il calzettone nero però vedeva che per me era la stessa cosa".