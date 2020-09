ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Díaz, classe 1999, è giunto in prestito secco dal Real Madrid. Il fantasista spagnolo del Milan ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘. Interrogato su Zlatan Ibrahimovic, Brahim Díaz ha speso parole di elogio per il fuoriclasse svedese. “È un giocatore incredibile e posso dire la stessa cosa come persona”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL GIOCATORE >>>