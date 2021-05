Brahim Diaz: “Il Milan deve fare la Champions. Mi sento protagonista”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco le dichiarazioni

Su come si trova al Milan e a Milano : "Sono molto contento di essere qui a Milano. E' una città incredibile e il club è grandioso. I tifosi mi danno tantissimo affetto e qui mi trovo benissimo. Ora vogliamo dargli una gioia finale"

Sul suo momento personale: "Come dico sempre, la priorità e il Milan e cercare di fare il meglio per la squadra. Mi sento protagonista così come tutta la squadra che è la cosa più importante. Sono contento di quello che sto facendo"