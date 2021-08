Brahim Díaz: “Ibrahimovic, un grande. Fa la differenza, è motivatore”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato del rapporto che Zlatan Ibrahimovic ha con i suoi compagni di squadra nello spogliatoio

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul rapporto che Zlatan Ibrahimovic ha, con i compagni, all'interno dello spogliatoio rossonero, Brahim Díaz ha detto: "È un grande. Dà consigli utili, ha esperienza, e ogni volta che gioca fa la differenza. Lo ha sempre fatto e lo continua a fare. È un motivatore e mi piace molto la sua maniera di dare consigli. Il suo carattere ti fa dare il massimo. Gli piace molto lavorare e vuole che i suoi compagni lo facciano al massimo. Lo considero un aspetto positivo". Leggi qui l'intervista integrale di Brahim alla 'rosea' >>>