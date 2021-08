Brahim Díaz: “Dobbiamo lottare per lo Scudetto e nelle altre competizioni”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato degli obiettivi stagionali del Diavolo in questa stagione 2021-2022. Le sue dichiarazioni

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su come è andata, a suo giudizio, la precedente annata con il Diavolo, Brahim Díaz ha commentato: "È stata una buona stagione per noi, l'andata molto buona. Quest'anno dobbiamo ripeterci, lottare per lo Scudetto ed in tutte le altre competizioni". Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.