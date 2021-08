Brahim Díaz: “Dare il massimo per essere competitivi e restare in alto”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha dichiarato gli obiettivi della squadra rossonera per la stagione che sta per cominciare. Le sue parole

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa si aspetta dalla stagione 2021-2022, Brahim Díaz ha commentato: "Mi aspetto il massimo impegno da parte della squadra, lottare in tutte le competizioni per essere protagonisti. Non sarà facile perché ci sono grandi avversari, ma noi siamo una squadra forte. L'esperienza dell'anno scorso al vertice sarà molto utile. Dobbiamo dare il massimo per essere competitivi e rimanere in alto". Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.