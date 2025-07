"Vedo il Milan tra le prime quattro ma ..."

A proposito di organizzazione societaria, mercato e griglia di partenza per la prossima stagione ha detto: "A me la Juve non piace nella costruzione dell'organigramma societario. Vedo dei vuoti. Vedo la difficoltà delle squadre italiane nella scelta dei dirigenti. Vedo più intraprendenza e realismo piuttosto nel Milan. Nella Juve vedo idee molto confuse. Vediamo il mercato come si chiuderà, ma vedo il Milan tra le prime quattro, con la Roma seria candidata per il titolo insieme al Napoli".