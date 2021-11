Braglia: “Passaggio in Champions? Il Milan punta tutto sul campionato”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato del difficile passaggio del turno in Champions League del Milan. Le dichiarazioni

Simone Braglia , ex portiere rossonero, ha parlato del difficile passaggio del turno in Champions League del Milan . Ecco il paragone tra i rossoneri e la Juventus ai microfoni di 'TMW Radio.

Milan-Porto, ci sono chance per passare il turno? "La Juventus sta puntando tutto sulla Champions e credo il Milan tutto sul campionato. Certo, visto il pedigree la Juve va sempre in campo per vincere". Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>