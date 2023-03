Braglia: “Per me la rosa del Milan non è migliorata, è regredita”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e alle differenze dei rossoneri rispetto alla passata stagione. A detta dell'ex portiere il Diavolo è regredito rispetto all'annata dello Scudetto, non è migliorato. Di seguito le sue parole.

Su Charles De Ketelaere: "E' un'opinione condivisibile, ma anche un altro, ossia che siamo di fronte a un Milan diverso rispetto a prima. Oggi si aspettano tutti che sia diverso, che abbia quella continuità che tutti si aspettavano dopo lo Scudetto. Per me la rosa non è migliorata come negli anni passati, anzi forse è regredita".

Se farebbe partire per 100 milioni di euro Leao:"Sì. Se non firma il nuovo contratto è perché non vuole rimanere. Allora piuttosto che vedere quanto visto con Donnarumma lo darei via per prendere qualche altro giocatore".