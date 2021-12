Braglia: “Milan, senza Champions League più chance di Scudetto”

Simone Braglia, ex portiere in Serie A, ha parlato dell'eliminazione del Milan in Champions League per mano del Liverpool e non soltanto

Daniele Triolo

Simone Braglia, ex portiere in Serie A, ha parlato dell'eliminazione del Milan in Champions League per mano del Liverpool e non soltanto in esclusiva ai microfoni di 'TMW Radio'. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Milan fuori dalle coppe ora avvantaggiato per il titolo: "Ci sono step che nel calcio vanno rispettati. Sarebbe stato meglio che rimanesse in coppa, arrivare subito ai vertici non è possibile per una squadra che si è appena rifondata. Lo step del campionato è quello da cui passare obbligatoriamente. Essere usciti dà più chance per lottare per lo Scudetto".

Sull'ipotesi di un Milan senza Scudetto: cambierebbe il giudizio su Stefano Pioli? "No. Dobbiamo sempre ricordarci dov'era il Milan prima della pandemia e il grande merito è della società e di Pioli. Questa squadra ha un senso e un futuro grazie a chi ha assemblato questo gruppo". Milan, le top news di oggi: i retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino.