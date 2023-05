Braglia: “Spesso Giroud è stato l’elemento trascinante del Milan”

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Olivier Giroud

Simone Braglia , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV', soffermandosi in modo particolare su Olivier Giroud. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Simone Braglia su Olivier Giroud

"Le caratteristiche di Giroud sono eccelse a livello di professionalità. In tante circostanze è stato l'elemento trainante del Milan. Questo la dice lunga sul suo spessore umano e tecnico. Ha risolto tante partite. Uno come lui serve come il pane. Il fatto di arrivare dal Chelsea al Milan è stato anche uno stimolo legato alla sua resa". LEGGI ANCHE: Milan, comunicata all'Eintracht la trattativa per Kamada >>>