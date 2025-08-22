Braglia: “Con Tare e Allegri il Milan è accreditato per vincere lo scudetto”

Sul rilancio di Leao da centravanti: "Leao non deve fare il centravanti tipico ma sicuramente proverà a rilanciarlo e avvicinarlo alla porta. Vedo questo progetto di Allegri con Leao, non dispererei nemmeno sulla rivalutazione di Gimenez, non può essere quello che abbiamo visto lo scorso anno quando è arrivato. Non avendo le coppe poi credo che lavorando settimana dopo settimana il Milan rimane una delle squadre più accreditate per vincere il campionato. Nel Milan c’è un’identità diversa rispetto al passato. Lo scorso anno non si sapeva chi comandava, oggi con l’arrivo di Tare e Allegri si intravede una programmazione e un’identità chiara. Già a inizio campionato lo scorso c’erano le problematiche sul comando in casa Milan, quest’anno ci sono compiti ben definiti tra società e staff tecnico".
