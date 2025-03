Boulahrouz: "Il Milan è il sogno di tutti, Reijnders potrà andare via se ..."

"Se Reijnders continua a questi livelli per un altro anno o due potrà sempre decidere di cambiare aria. Siamo sinceri, anche se in difficoltà in campionato e con il rischio di non fare la Champions, il Milan rimane un club fantastico. Fare parte di un club così storico è un sogno per ogni calciatore. Non voglio dire che non abbia il profilo giusto per la Premier League perché con la nazionale olandese nelle grandi partite ha sempre fatto la differenza. Ma se sei felice nella tua squadra e ti trovi a tuo agio in campionato perché andar via? È ancora giovane e fra qualche anno, se lo vorrà, potrà sempre andar via se diventerà un top player. C’è tempo".