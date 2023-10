Borussia Dortmund-Milan, Toni su Giroud: “Da lì devi fare gol”

Luca Toni, ex punta anche della Nazionale, ha parlato nel post partita di Borussia Dortmund-Milan: argomento l'occasione mancata da Giroud

Il Milan pareggia di nuovo in Europa e lo fa senza segnare. Altro 0-0 stavolta in casa del Borussia Dortmund . Sono stati tanti i commenti e le analisi sulla partita dei rossoneri. Ai microfoni di Prime, ha parlato anche Luca Toni : argomento il gol sprecato da Olivier Giroud .

"Questa è la più clamorosa, perché poteva far meglio. Ha voluto calciare ed era davanti al portiere, forse pensava di essere in fuorigioco, ma da lì un centravanti deve fare gol. Lui la partita la fa sempre, perché è uno che lotta, che aiuta la squadra. Chiaramente da lui ci si aspettano anche i gol e questa è un'occasione che poteva far svoltare la partita".